Il governo ha annunciato una stretta sulle speculazioni nel settore della benzina, inserendo nella bozza di decreto misure come la segnalazione alla magistratura di eventuali comportamenti sospetti. Contestualmente, il prezzo del petrolio ha registrato un aumento. La proposta prevede un regime di controllo speciale sui fenomeni distorsivi che interessano la filiera di approvvigionamento del carburante.

Lo prevede un articolo contenuto in una bozza ancora provvisoria del decreto contro il caro-benzina allo studio del governo. Tutto questo perchè torna a salire il prezzo del petrolio dopo la notizia, diffusa dai media ufficiali iraniani, di un attacco all’impianto petrolifero del Paese a Asaluyeh. Il greggio Wti, che nella mattinata di oggi, 18 marzo 2026, perdeva terreno con un ribasso di oltre il 3%, ha cambiato subito andamento e ora è risalito a 95,5 dollari al barile con un calo dello 0,7%. Il petrolio continua ulteriormente la salita dopo che l’Iran ha promesso di rispondere agli attacchi alle sue infrastrutture energetiche. Il Brent arriva a guadagnare il 5% a 108 dollari al barile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Benzina: stretta sulle speculazioni. Nella bozza di decreto anche la segnalazione alla magistratura. E il prezzo del petrolio sale

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