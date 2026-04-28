Dopo circa trenta minuti, si è concluso il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto lavoro, in vista della giornata del Primo maggio. Il provvedimento include misure sul definito salario giusto, incentivi per favorire l’occupazione e azioni contro il caporalato digitale. La ministra ha tenuto una conferenza stampa per illustrare i punti principali del decreto, che sarà ora trasmesso in diretta televisiva.

È terminato il Consiglio dei ministri. La riunione è durata circa mezz’ora e ha dato via libera al decreto lavoro varato in vista del Primo maggio, che contiene le misure sul salario giusto, gli incentivi all’occupazione e il contrasto al caporalato digitale. La conferenza stampa con Giorgia Meloni Disse Pertini: “Non c’è libertà senza giustizia sociale”. Ma noi abbiamo fatto il contrario Caso Minetti, Nordio a Palazzo Chigi. M5s e Avs: “Dia spiegazioni sull’istruttoria e poi si dimetta” Emiliano mira alto: per il rientro in toga chiede la Direzione nazionale antimafia. Ma l’incarico con Decaro avrà il via libera Beatrice Venezi dopo il licenziamento: “Offesa e bullizzata per mesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto lavoro, la conferenza stampa di Meloni dopo il Cdm: la diretta tv

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