Giorgia Meloni sceglie la tv invece della conferenza stampa per presentare il nuovo decreto sicurezza. La premier si gode la vittoria e afferma che il pacchetto è più duro, non uno spot. Nel frattempo, l’opposizione critica il ministro Nordio, che ha evocato le Brigate Rosse, alimentando il dibattito politico. La scelta di comunicare in diretta tv segna un cambio di passo rispetto alle precedenti strategie del governo.

“Uno Stato che non gira la testa dall’altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini”: è la frase, sottoforma di claim pubblicitario, con cui la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il nuovo pacchetto sicurezza, l’ennesimo del governo di destracentro, prodotto dopo due ore di consiglio dei ministri e soprattutto dopo un serrato confronto preventivo con il Quirinale. “ Non misure spot “, assicura la premier, ma “un ulteriore tassello” della strategia dell’esecutivo, convinta che serva “un approccio più duro” sulla sicurezza. Che si rende necessario anche perché finora “un certo doppiopesismo della magistratura” ha reso “difficile” difendere i cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza, Meloni va in tv (anziché in conferenza stampa) ed esulta: “Non spot, ma approccio più duro”. Opposizioni contro Nordio che evoca le Br

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato chiaro durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Il governo ha approvato il nuovo decreto sulla sicurezza.

