Il referendum migliora la Giustizia? Ma se lo Stato colpisce anche gli ‘avvocati dei poveri’ Quarant’anni dalla morte di Michele Sindona: come era arrivato il veleno nel suo caffè? Fine delle correnti? Meno errori? La riforma ‘diabolica’ della giustizia non manterrà le promesse, anzi Se il processo penale fosse una partita, il pm sarebbe il guardalinee. Non una squadra come pensa qualcuno “Chiara Poggi lottò con il suo assassino”, l’indiscrezione sulla consulenza Cattaneo. L’avvocato dei Poggi: “Colluttazione esclusa già da due perizie nei processi” Domenico Caliendo, perché non fu usato il Berlin Heart? Le indagini dei pm per verificare alternative all’Ecmo Altro che toghe “impunite”: alla vigilia del referendum il Csm radia il nono magistrato in tre anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la conferenza stampa del Comitato per il No: la diretta tv

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