Decreto lavoro cosa significa giusto salario e chi avrà i bonus del governo

Nel testo una serie di norme che puntano a scoraggiare l'occupazione irregolare e sottopagata. Cosa cambia Garantire salari "giusti", evitare le nuove forme di sfruttamento e dare più tutele a figure come di rider, prorogare i bonus per le assunzioni dei giovani e di donne lavoratrici svantaggiate. Sono gli assi su cui si fonda il nuovo decreto lavoro, atteso per oggi, 28 aprile, in Consiglio dei ministri. Capiamo cosa si intende per salario "giusto" e cosa c'è nella bozza del decreto. Nella bozza del decreto ci sono i criteri per l'individuazione del cosiddetto "salario giusto". Ai fini dell'individuazione del salario...🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Salario giusto e sicurezza sul lavoro: il governo prepara il decreto del Primo maggioUn nuovo decreto legge, in arrivo intorno al Primo maggio, conterrà una norma dedicata al "salario giusto".

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Salari giusti, bonus assunzioni e norme contro il nuovo caporalato: cosa c'è nel decreto lavoro; Cosa prevede il decreto Primo maggio: sgravi per chi assume donne, giovani e lavoratori nella Zes; Decreto primo maggio, aumenti retroattivi nei rinnovi contrattuali; I dispositivi di sicurezza sul lavoro non proteggono le donne?.

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In arrivo il decreto lavoro, in vista del primo maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri. La bozza vede tra le novità gli incentivi all'occupazione solo a chi applica "il salario giusto" e, tra gli interventi, la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei g x.com