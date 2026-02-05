Ponte | decreto in Consiglio dei Ministri via libera al decreto

Questa sera il governo ha dato il via libera al decreto sul Ponte sullo Stretto. Dopo settimane di attese, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Infrastrutture, che contiene misure urgenti per la gestione delle concessioni e la nomina di commissari straordinari. La decisione segna un passo importante verso la realizzazione dell’opera, anche se restano ancora molti dettagli da definire.

**Ponte sullo Stretto: il governo approva il decreto con le disposizioni urgenti per la nuova regia** Giovedì 5 febbraio 2026, nel pomeriggio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Infrastrutture, un provvedimento che include una serie di disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. La scelta del testo è stata determinante per riaprire il processo iniziato con il Ponte sullo Stretto, un’opera infrastrutturale che da anni si trova in uno stato di avanzata incertezza. La decisione del governo, a seguito di un confronto tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente della, Sergio Mattarella, pone fine a un’ampia fase di attesa, che aveva visto l’individuazione del nuovo commissario straordinario, il presidente della Stretto di Messina Pietro Ciucci, che andrà a gestire l’iter del progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto ponte sullo Stretto di Messina.

La Corte dei non conti non approva il Ponte sullo Stretto #notizie #diritto #pontesullostretto

Decreto Ponte sullo Stretto, cambia la governance: scompare il super-commissarioIl governo riscrive l’articolo chiave del decreto Infrastrutture sul Ponte sullo Stretto: super-commissario eliminato, più potere al MiT ... quifinanza.it

Decreto sul Ponte, il testo approvato dal Consiglio dei ministriVia libera del Consiglio dei ministri al decreto Infrastutture del Mit per superare, tra l'altro, i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina. Lo si apprende mentre la riunione ... italiaoggi.it

Ancora una volta ci ha dovuto pensare Mattarella. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto sui contenuti del decreto Sicurezza e del decreto relativo al Ponte sullo Stretto di Messina, chiedendo modifiche significative prima dell’esame defi facebook

Cdm alle 16.10, in esame pacchetto sicurezza e decreto sul Ponte. Sul tavolo anche il dlgs sulla trasparenza retributiva #ANSA x.com