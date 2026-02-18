consiglio dei ministri via libera al decreto maltempo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul maltempo, causato dalle intense piogge che hanno provocato allagamenti e disagi nelle strade di molte città. La riunione, iniziata alle 16.20 a Palazzo Chigi, ha visto anche discussioni su misure per aiutare le imprese colpite e interventi per la prevenzione futura. Tra i punti discussi, la possibilità di sbloccare fondi per i lavori di messa in sicurezza. Nei prossimi giorni, le decisioni verranno tradotte in provvedimenti concreti.

Dalle bollette al maltempo, passando anche per l’autonomia. È iniziato intorno alle 16.20, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri in cui sono attesi il decreto sull’energia e quello per l’emergenza in Calabria, Sardegna, Sicilia e per la frana a Niscemi. Ma il primo tema affrontato è stato l’Autonomia differenziata, con il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera agli schemi di intesa preliminare tra il governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto. «Per la prima volta da quando si parla di regionalismo - ha commentato il ministro Roberto Calderoli - c’è un passaggio ufficiale per l’attuazione concreta dell’Autonomia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Ponte: decreto in Consiglio dei Ministri, via libera al decreto.Questa sera il governo ha dato il via libera al decreto sul Ponte sullo Stretto.

