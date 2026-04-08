Il decreto bollette è stato approvato e diventa legge, introducendo nuovi bonus per i consumatori e prevedendo restrizioni contro il telemarketing nel settore energetico. La misura mira a offrire sostegni economici e a limitare le chiamate indesiderate provenienti dagli operatori del settore. La presidente del consiglio ha commentato la decisione, mentre le associazioni dei consumatori hanno espresso soddisfazione per le novità contenute nel provvedimento.

Il Decreto bollette è ufficialmente legge dello Stato: il Senato ha dato il via libera definitivo con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti, confermando il testo già approvato dalla Camera. Il provvedimento introduce una serie di misure che riguardano famiglie, imprese e mercato energetico, tra bonus, nuovi obblighi e restrizioni sul telemarketing che, almeno sulla carta, promettono di risolvere il problema delle chiamate moleste. Bonus bollette 2026, contributo da 115 euro Tra le misure più rilevanti c’è un bonus bollette per le famiglie. Per il 2026 è previsto un contributo straordinario di 115 euro sulla fornitura di energia elettrica, rivolto ai clienti domestici con Isee fino a 25mila euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Decreto bollette approvato diventa legge, cosa prevede tra bonus e stop al telemarketing energetico

Il decreto bollette è legge. Bonus da 115 euro, più trasparenza, stop al telemarketing: ecco cosa prevedeVia libera del Senato alla fiducia sul cosiddetto “decreto Bollette”, il pacchetto di misure urgenti messe in campo per mitigare l’aumento dei costi...

Decreto bollette approvato alla Camera, dal bonus di 115 euro allo stop al telemarketing, vannacciani votano controI tre deputati vannacciani alla Camera Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Emanuele Pozzolo hanno votato contro sia al decreto legge che al governo, a...

Temi più discussi: Decreto bollette 2026 approvato alla Camera: cosa cambia per edilizia, tutte le novità; l’Italia rinvia l’addio al carbone a causa della crisi energetica; Telemarketing, le chiamate senza consenso sono nulle: rivoluzione nei contratti luce e gas; Telemarketing: il Decreto Bollette vieta i contratti per telefono non richiesti.

Dl Bollette, ok del Senato a fiducia: il provvedimento diventa leggeL'Aula del Senato ha approvato con 102 voti a favore, 64 contrari e 2 astenuti, il dl bollette che prevede una serie di misure per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas, contenute ... tg24.sky.it

Il cosiddetto decreto bollette è stato approvato in via definitiva: contiene una serie di misure per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas. La nuova norma prevede per il 2026 un contributo straordinario pari a 115 euro per la fornitura di energia e ... ilpost.it

Il decreto bollette è legge. È un provvedimento che garantirà risparmi e benefici diretti per famiglie e imprese. Aiutiamo chi è più in difficoltà con il bonus sociale che sale a 315 euro, riduciamo gli oneri generali di sistema che gravano sulle bollette di oltre quatt - facebook.com facebook

Lotta ai call center pirata Con l’emendamento al decreto bollette un nuovo passo falso x.com