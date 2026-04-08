Decreto Bollette è legge via libera del Senato | bonus da 115 euro e stop al telemarketing Ma i consumatori attaccano | Misure già superate

Il Senato ha approvato con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti il decreto Bollette, confermando la fiducia al governo. La legge prevede un bonus di 115 euro e un divieto al telemarketing legato alle utenze energetiche. La normativa, già approvata dalla Camera, entra ufficialmente in vigore senza modifiche. Alcuni consumatori hanno criticato le misure, ritenendole ormai superate.

Con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti, il Senato ha confermato la fiducia posta ieri dal governo sul decreto Bollette, che recepisce senza modifiche il testo già licenziato dalla Camera. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Il decreto bollette è legge. Bonus da 115 euro, più trasparenza, stop al telemarketing: ecco cosa prevedeVia libera del Senato alla fiducia sul cosiddetto “decreto Bollette”, il pacchetto di misure urgenti messe in campo per mitigare l’aumento dei costi... Via libera del Senato al decreto bollette: è legge. Dai bonus al telemarketing, tutte le novitàVia libera definitivo del Senato con xx voti a favore e xx contro al decreto bollette. Temi più discussi: Audizione Confcommercio alla Camera; Decreto bollette, ok della Camera: dai bonus al telemarketing, tutte le novità; La Camera approva il decreto bollette, passa al Senato; Decreto bollette: il governo incassa la fiducia della Camera con 203 sì. Decreto Bollette è legge, via libera del Senato: bonus da 115 euro e stop al telemarketing. Ma i consumatori attaccano: Misure già superateCon 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti, il Senato ha confermato la fiducia posta ieri dal governo sul decreto Bollette, che recepisce senza modifiche il testo già licenziato dalla Camera. orizzontescuola.it Decreto bollette, via libera definitivo: aiuti per 5 miliardi tra bonus e nuove regole su energiaIl decreto bollette è legge. L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento, approvato con la fiducia posta dal Governo e senza modifiche ... pupia.tv Il Decreto Bollette rappresenta un intervento strategico in una fase di forte tensione globale. Il governo guidato da Giorgia Meloni sta agendo in modo strutturale contro il caro energia, sostenendo famiglie e imprese. Mentre la sinistra rincorre presunti scandali, - facebook.com facebook Lotta ai call center pirata Con l’emendamento al decreto bollette un nuovo passo falso x.com