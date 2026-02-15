Ieri in Campania | il trapianto al ‘Monaldi’ tiene tutti col fiato sospeso

Ieri in Campania, un trapianto al ‘Monaldi’ ha attirato l’attenzione di tutti perché è stato difficile trovare un donatore disponibile. La struttura ospedaliera ha ricevuto molte chiamate di persone interessate a donare, ma le liste di attesa sono ancora lunghe. Nel frattempo, a Avellino, Giuliana Perrotta si appresta a concludere il suo mandato, mentre Piazza del Popolo continua a vivere i suoi ritmi quotidiani.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di sabato 14 febbraio 2026. Avellino – Il mandato di Giuliana Perrotta volge al termine, ma Piazza del Popolo non rallenta. A margine della celebrazione per San Modestino, il Commissario Straordinario ha tracciato la rotta per le ultime, decisive settimane di gestione. Due i traguardi simbolo: la restituzione della Dogana alla città e la chiusura del decennale cantiere del Centro per l'Autismo. (LEGGI QUI) Benevento – Si chiude sul punteggio di 1 a 1 la sfida tra Benevento e Latina. Rallenta la corsa la squadra di Floro Flores che, comunque, riesce a evitare il ko con tanto orgoglio.