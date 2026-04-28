debutto stellare per michael

Il film biografico dedicato a Michael Jackson ha registrato un debutto record nel box office italiano, con entrate iniziali di 5,3 milioni di euro. A questi si aggiungono oltre 1,1 milioni di euro raccolti nel giorno successivo, portando il totale a circa 6,4 milioni di euro in pochi giorni. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche da mercoledì.

Michael Jackson balla sulla cima del box office italiano, con un debutto incredibile. Il biopic Michael (foto), infatti, è partito con ben 5,3 milioni di euro, che diventano oltre 6,4 considerando anche il mercoledì di arrivo nelle sale. Per capirsi, siamo dalle parti di Bohemian Rhapsody che, nel 2018 (altri tempi) partì con 5.507.422 euro e terminò la sua corsa con un incasso totale di 29.079.056. Cifra davvero alta (è il secondo miglior esordio del 2026), che aiuta il botteghino a performare ancora meglio di quanto ha già fatto fino ad ora. L'ultimo week-end, ad esempio, è stato del 57% più alto rispetto ad analogo periodo 2025, con un 2026 che continua a volare; il tutto come aperitivo per l'arrivo de Il Diavolo Veste Prada 2 che, da domani, si prepara a registrare altri incassi record.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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