Incassi Usa vola Michael miglior debutto di sempre per un biopic musicale

Il film biografico musicale dedicato a Michael ha registrato un risultato record al botteghino negli Stati Uniti, diventando il debutto più forte mai visto per un biopic di questo genere. A livello globale, le entrate sono aumentate significativamente, consolidando il successo della pellicola nelle sale di tutto il mondo. La produzione ha attirato un vasto pubblico, contribuendo a superare i risultati di altri film simili usciti negli ultimi anni.

Michael scala il box office a livello globale, mettendo a segno il miglior debutto di sempre per un biopic musicale: la favola sul re del pop diretta da Antoine Fuqua ha rastrellato 217 milioni di dollari a livello globale, di cui 120,4 milioni di dollari provenienti da 82 mercati internazionali e 97 milioni di dollari in Nord America. Nonostante le recensioni per lo più negative della critica, il film dedicato a Michael Jackson ha superato ogni aspettativa, scalzando Bohemian Rhapsody (2018), sui Queen, che deteneva il record per il miglior debutto mondiale di un film biografico musicale con 122 milioni di dollari. Michael - fa notare Variety - si posiziona anche come secondo miglior debutto globale dell'anno, dietro al sequel della Universal Super Mario Galaxy - Il film con 372,5 milioni di dollari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incassi Usa, vola Michael, miglior debutto di sempre per un biopic musicale Notizie correlate Michael Jackson, prime reazioni al film sul re del Pop: "Miglior biopic di sempre", "noioso e monotono"Critica divisa nei primi giudizi sul controverso film che racconta l'ascesa di Michael Jackson, lodi per l'interprete, il nipote del Re del Pop... Leggi anche: Michael, il nipote di Michael Jackson sul biopic: "Ho ballato fino a farmi sanguinare i piedi" Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Incassi Usa, vola Michael, miglior debutto di sempre per un biopic musicale; Michael è già un successo in Italia! Tre milioni in tre giorni; Michael vola oltre i 5 milioni – Il box office di sabato 25 aprile; Nel mondo Barbie vola oltre i 750 milioni di dollari. Incassi Usa, vola Michael, miglior debutto di sempre per un biopic musicaleMichael scala il box office a livello globale, mettendo a segno il miglior debutto di sempre per un biopic musicale: la favola sul re del pop diretta da Antoine Fuqua ha rastrellato 217 milioni di dol ... ansa.it Incredibile ma vero: tra i primi 10 incassi di ieri compare un solo titolo italiano. Dal 1° al 6° posto troviamo sei titoli USA, dal 7° al 9° tre film francesi. Al decimo posto un film italiano, l’unico nella top ten di ieri, con 5 mila euro incassati ieri e un totale di € 1.560.3 - facebook.com facebook Lovers Film Festival 2026 si chiude con aumento di pubblico e incassi: i premi vanno a film da Spagna, USA, Italia, Iran e Regno Unito. Tutti i vincitori x.com