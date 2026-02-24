Come gestire i debiti | una guida alla Rottamazione quinquies e al sovraindebitamento

Una recente iniziativa ha portato all’apertura di uno spazio dedicato a chi affronta problemi di debiti, causati principalmente da crisi finanziarie e spese impreviste. L’associazione culturale Miglio 365 ha deciso di offrire una guida pratica sulla “Rottamazione quinqies” e il sovraindebitamento, con incontri dedicati e consulenze gratuite. L’obiettivo è aiutare le persone a capire come recuperare stabilità economica e affrontare le proprie difficoltà finanziarie. La prima sessione si svolge giovedì 26 febbraio alle 18:00.

Giovedì 26 febbraio, alle ore 18:00, l'associazione culturale Miglio 365 apre le porte della sua sede (via Pordenone n. 8, Brindisi) per una nuova puntata del podcast "Caffè tra amici". Il titolo dell'evento sintetizza il tema della serata: "Rottamazione quinquies e procedure di sovraindebitamento: Diritti, doveri e opportunità". Si parlerà di come affrontare le pendenze fiscali, quali sono le novità introdotte dalla normativa e quali tutele esistono per i cittadini e le imprese in difficoltà economica.