DeAFestival la musica incontra i luoghi più suggestivi della provincia di Piacenza
DeAFestival porta la musica in alcuni tra i luoghi più belli della provincia di Piacenza, tra dimore storiche, castelli, chiese e teatri di piccole dimensioni. Il festival si svolge durante l’estate, coinvolgendo spazi che normalmente non sono destinati alle esibizioni musicali. Le esibizioni si tengono in diversi contesti, offrendo un’esperienza diversa rispetto ai concerti tradizionali. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della zona, con eventi distribuiti nel territorio.
Dimore storiche, castelli, chiese e piccoli, affascinanti teatri. Un nuovo interessante tassello di cultura musicale arricchisce il programma estivo della provincia piacentina. Non solo musica, in realtà per il DeAFestival, la rassegna proposta dall’Associazione DeA Donne e Arte Piacenza, in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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