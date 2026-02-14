Le competizioni sportive si svolgono in piazze storiche e scenari suggestivi, attirando numerosi turisti e appassionati. Quest’anno, molte gare si tengono in luoghi emblematici come il centro di Firenze, dove gli atleti si sfidano tra monumenti antichi e piazze affollate. La presenza dei campioni in cielo, con i loro percorsi acrobatici, rende ancora più spettacolare il panorama. Le immagini di queste sfide si moltiplicano sui social, portando in primo piano ambientazioni di grande valore artistico e storico.

Le Olimpiadi ci hanno abituato ad immagini incredibili, con alcune discipline che srotolano le gare a cinque cerchi in contesti storici di grande pregio: a Parigi due anni fa le gare di beach volley si tennero sotto la Tour Eiffel, quelle della scherma dentro il Grand Palais, per citare solo le due location più note anche ai non sportivi. In realtà molti sport hanno scelto nel corso degli anni di esibirsi in un contesto di paesaggio urbano che moltiplica le occasioni di foto memorabili. E così a Bruxelles le gare di Bmx, la bicicletta acrobatica, si sono prese come sfondo il Parco del Cinquantenario (foto sopra). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Piazze storiche e scenari suggestivi Fioriscono le gare ambientate nei luoghi iconici più conosciuti ai turisti. Lo spettacolo raddoppia con il segno dei campioni nel cielo

Il centro storico di Bologna si anima con le voci degli Itinera, mini-concerti corali in location suggestive.

È stata riaperta la passerella di bypass sull’Adda tra Cornate e Paderno d’Adda, ripristinando il percorso dopo la frana che ne aveva interrotto l’accesso nella primavera 2024.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Matrimoni di lusso a Roma : ville storiche, castelli e scenari esclusivi per il sì perfetto; Carnevale 2026: Roma tra maschere e piazze festive; Le mille e una piazza: il mercato dei saltimbanchi, festival del Carnevale Ambrosiano 2026; 10 destinazioni top dove andare a San Valentino in Italia, da Nord a Sud.

Le piazze storiche tra tutela e adattamento climaticoDiscutere criticamente oggi l’intangibilità della città storica, sotto la spinta delle istanze climatiche e sociali, non solo non è sacrilego, ma può anzi diventare la cifra della nostra epoca Si ... bergamonews.it

Piazze storiche e novità. Adamant in seconda fasciaUn girone dove si potrà sognare, ma allo stesso tempo ci si potrà trovare invischiati nelle zone calde con grande facilità. Un girone dove non sembra difficile individuare le squadre che lotteranno ... ilrestodelcarlino.it

L’ITALIA CHE NON TI ASPETTI: OLTRE IL BRAND, SULL’ASFALTO DELLA REALTÀ Dimenticate il "Made in Italy" delle passerelle, l’aroma del caffè che invade le piazze storiche o l’estetica impeccabile della Dolce Vita. Oggi, gli occhi del mondo attraverso l facebook