Maltempo in Puglia crolla l’Arco di Sant’Andrea | era tra i luoghi più suggestivi del Salento
Il maltempo ha provocato il crollo dell’Arco di Sant’Andrea, uno dei monumenti più belli del Salento, a causa di intense piogge e raffiche di vento che si sono abbattute sulla zona di Melendugno. La struttura, situata nella località Pepe, si è sgretolata durante le prime ore del mattino, lasciando dietro di sé pezzi di pietra e detriti lungo la strada vicina.
(Adnkronos) – Uno dei luoghi più suggestivi del Salento, l'Arco di Sant'Andrea in zona Pepe a Melendugno, in provincia di Lecce, è crollato questa notte dopo giorni di piogge e vento forti che hanno colpito la zona. Conosciuto come 'l'arco dell’amore', si tratta di una falesia, una sorta di sperone, che si trova in mare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Maltempo, crolla l’arco dei Faraglioni di Sant’Andrea nel Salento
Il forte vento e le onde alte hanno fatto crollare l’arco dei Faraglioni di Sant’Andrea nel Salento.
Crolla l?arco naturale di Sant?Andrea, conosciuto come «arco dell'amore». L?erosione cancella la cartolina del Salento
L’arco naturale di Sant’Andrea, noto come «arco dell’amore», si è definitivamente sgretolato a causa delle intense piogge che da giorni colpiscono il Salento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maltempo in Puglia, crolla l’Arco di Sant’Andrea: era tra i luoghi più suggestivi del Salento; Maltempo, frana a Formello: un morto e due feriti. Esondazioni in Calabria; Maltempo Puglia, forte vento a Foggia: cartellone pubblicitario crolla su un’auto in transito; Formello, crolla il muro di una palazzina per il maltempo: morto un 58enne.
Salento, caos maltempo: collassa l'arco dei faraglioni di Sant'AndreaUno dei luoghi più conosciuti e amati del Salento non esiste più: maltempo e mareggiate hanno cancellato l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea ... notizie.it
Maltempo in Puglia, crolla l’Arco di Sant’Andrea: era tra i luoghi più suggestivi del Salento(Adnkronos) – Uno dei luoghi più suggestivi del Salento, l’Arco di Sant’Andrea in zona Pepe a Melendugno, in provincia di Lecce, è crollato questa notte dopo giorni di piogge e vento forti che hanno c ... pianetagenoa1893.net
Crolla l’arco naturale di Sant’Andrea, conosciuto come «arco dell'amore». L’erosione cancella la cartolina del Salento facebook