Maltempo in Puglia crolla l’Arco di Sant’Andrea | era tra i luoghi più suggestivi del Salento

(Adnkronos) – Uno dei luoghi più suggestivi del Salento, l'Arco di Sant'Andrea in zona Pepe a Melendugno, in provincia di Lecce, è crollato questa notte dopo giorni di piogge e vento forti che hanno colpito la zona. Conosciuto come 'l'arco dell’amore', si tratta di una falesia, una sorta di sperone, che si trova in mare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il forte vento e le onde alte hanno fatto crollare l'arco dei Faraglioni di Sant'Andrea nel Salento.

L’arco naturale di Sant’Andrea, noto come «arco dell’amore», si è definitivamente sgretolato a causa delle intense piogge che da giorni colpiscono il Salento.

