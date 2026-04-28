? Cosa sapere Giuliana De Sio annuncia il nuovo film di Pupi Avati Nel tepore del ballo.. L'attrice interpreta una conduttrice televisiva spietata in contrasto con il suo vissuto privato.. L’attrice Giuliana De Sio ha rivelato alle ore 02:00 di martedì 28 aprile 2026 un profondo stato di instabilità personale, descrivendo una condizione di perenne urgenza che ha segnato anche la sua sfera sentimentale. Le dichiarazioni della protagonista emergono nel contesto del ritorno sul grande schermo con il nuovo progetto cinematografico diretto da Pupi Avati, intitolato Nel tepore del ballo. Nella produzione, l’interprete assume i tratti di una conduttrice televisiva caratterizzata da una natura spietata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Sio tra ferite del cuore e il nuovo ruolo spietato di Avati

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