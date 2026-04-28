Il legale ha spiegato che i giudici devono concentrarsi sulla ricerca della verità e non inseguire i colpevoli. In merito alle recenti tensioni nel mondo arbitrale, ha sottolineato che la soluzione più efficace è rappresentata da un sistema chiamato “quello a chiamata”. Inoltre, ha fatto riferimento a eventi accaduti nel 2006, analizzando con precisione quanto successo in quegli anni. La sua analisi è stata rilasciata ai microfoni del ‘Corriere della Sera’.

di Francesco Spagnolo De Santis ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ ha analizzato nel dettaglio il caos arbitri soffermandosi anche su quanto accaduto nel 2006. Massimo De Santis fu coinvolto nell’inchiesta Calciopoli, squalificato per 4 anni e sul piano penale fu condannato a un anno. Un arbitro che ha pagato un prezzo nel 2006 e che oggi riflette sul Corriere della Sera sul nuovo scandalo che sta emergendo nel calcio italiano. LA SUA CONDANNA – « Io sono stato condannato (un anno in Cassazione per associazione a delinquere, ndr), quella però fu un’inchiesta in cui non ci fu la voglia di cercare la verità, bisognava solo dimostrare un teorema ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Santis: «I giudici non devono inseguire i colpevoli, ma la verità. Var? La soluzione è quello a chiamata»

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