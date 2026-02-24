Il Napoli si fa promotore del VAR a chiamata e forse sarebbe la soluzione migliore

Il Napoli ha promosso l'uso del VAR a chiamata, in risposta alle continue polemiche che infiammano il campionato. La proposta nasce dalla voglia di rendere le decisioni più chiare e meno soggette a interpretazioni soggettive. Durante le ultime partite, alcune decisioni arbitrali hanno generato discussioni accese tra tifosi e addetti ai lavori. La richiesta si diffonde tra molte squadre, che cercano soluzioni per ridurre le controversie.

VAR a chiamata. In un campionato in cui ogni fine settimana esplode una nuova polemica, la lista degli scontenti si è allungata a dismisura. Dall'Inter al Napoli, passando per Milan, Juventus e Roma, praticamente nessuno può dirsi soddisfatto della gestione arbitrale e dell'utilizzo del VAR in questa stagione. Il malumore è trasversale, continuo, e ormai strutturale. L'ultimo caso riguarda il Napoli, reduce dalla sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta, una gara che – secondo il club partenopeo – sarebbe stata pesantemente condizionata dalle decisioni dell'arbitro Chiffi, poi fermato dal designatore.