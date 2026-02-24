Il Var a chiamata esiste già ma non quello che vuole la Serie A | ecco come funziona

Il sistema Var a chiamata, già disponibile, funziona in modo diverso rispetto a quanto immaginano molti tifosi. La causa di questa confusione deriva dalla mancanza di informazioni chiare sul suo utilizzo e sulle sue modalità operative. Attualmente, i commissari di gara possono intervenire solo in determinate situazioni e non sempre su richiesta dei dirigenti o degli allenatori. Questa differenza ha alimentato le discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Il Var a chiamata che tutti vogliono esiste già, anche se è molto diverso da quello che chi protesta immagina. Non l’aggiunta della possibilità per ciascuna squadra di chiedere una revisione, utilizzando gli strumenti a disposizione oggi nelle sale Var attrezzate negli stadi o in centri appositi come quello di Lissone per la Serie A. Si chiama FVS (Football Video Support) e in Italia viene sperimentato in Serie C e nel campionato femminile dopo che la Federcalcio si è offerta alla Fifa per ospitare i test. Come sta andando? Non benissimo. Anzi. Ma non è questo il punto. Centrale è che si tratta di uno strumento di cui molti parlano e pochi conoscono pregi e difetti, oltre al funzionamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

