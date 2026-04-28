Massimo De Santis, ex arbitro coinvolto nell'inchiesta Calciopoli, ha dichiarato di essere stato condannato in un procedimento che, a suo dire, non avrebbe cercato con attenzione la verità. De Santis ha anche espresso il suo desiderio che le persone coinvolte, tra cui un ex presidente di una federazione, siano trattate equamente durante i procedimenti giudiziari. Nel corso degli anni, De Santis è stato squalificato per quattro anni e condannato a un anno sul piano penale.

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© Calcionews24.com - De Santis (ex arbitro) svela: «Io sono stato condannato ma fu un’inchiesta senza voglia di cercare la verità. Spero che Rocchi e gli altri indagati…»

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