Michele Criscitiello ha commentato le recenti polemiche arbitrali durante l'ultimo turno di Serie A. Secondo alcune voci, gli interisti credono che qualcuno dai piani alti voglia far pagare a Bastoni per la sua sceneggiata. Criscitiello ha espresso il suo pensiero sulla questione, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o responsabilità.

Michele Criscitiello ha parlato delle solite polemiche arbitrali che ci sono state anche in questo turno di Serie A. Ecco che cosa ha detto. Su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha parlato delle polemiche arbitrali. Di seguito le parole del giornalista.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! INTER – « Oggi urlano gli interisti, ieri urlavano i dirigenti della Juventus, prima ancora urlavano a Milano e Napoli. Giusto per stare in tema delle grandi perché se parliamo di quello che accade per la bassa classifica non basterebbe un editoriale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Criscitiello rivela: «Gli interisti sono certi che qualcuno dai piani alti voglia far pagare la sceneggiata di Bastoni, ma io penso questo»

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