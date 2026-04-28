De Rossi le sue lacrime per la promozione dell' Ostiamare un vaccino contro il virus che infetta il calcio

De Rossi ha pianto di gioia per la promozione dell'Ostiamare, una squadra che rappresenta le sue radici e i sogni di bambino. La società aveva attraversato momenti difficili, ma è riuscita a risollevarsi e a raggiungere un traguardo importante. L’ex calciatore ha partecipato alle celebrazioni, visibilmente emozionato, sottolineando il legame tra la squadra e il suo passato. La promozione segna un passo avanti nel cammino della società.

Dopo l’Apocalisse della terza eliminazione al Mondiale, la strage di italiane nelle coppe europee, un’inchiesta giudiziaria sugli arbitri, lo spettacolo di Milan-Juve, eccitante come un documentario sulla fotosintesi clorofilliana, le sacre scritture del pallone prevedono l’invasione delle cavallette. Ma è questo il calcio che ci meritiamo? Dov’è finito quello vero, bello, buono e giusto? Forse sul volto barbuto di Daniele De Rossi che, al termine di Genoa-Como, commenta la partita e poi, quando gli chiedono dell’Ostiamare appena promosso in Serie C, cambia espressione. Si blocca, la voce si spezza, si sforza per trattenere le lacrime che premono come tifosi ai cancelli di un derby.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Rossi, le sue lacrime per la promozione dell'Ostiamare un vaccino contro il virus che infetta il calcio Notizie correlate Leggi anche: De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: un capolavoro dell'ex giallorosso L’Ostiamare centra la promozione in Serie C, De Rossi si commuove: “Felicissimo per i ragazzi”(Adnkronos) – Grande festa per per l'Ostiamare che ha vinto il suo girone di Serie D e ha conquistato la promozione in Serie C dopo 35 anni. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: De Rossi, le sue lacrime per la promozione dell'Ostiamare un vaccino contro il virus che infetta il calcio; ? Ostiamare in Serie C: De Rossi si emoziona, promozione storica. L'Ostiamare di De Rossi dopo 35 anni è promossa in serie C. Le immagini della festaUn'emozione fino alle lacrime per Daniele De Rossi che al termine di Genoa-Como ha scoperto che il suo Ostiamare, di cui è il presidente, è stato promosso in serie C con ... ilmessaggero.it De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: Ce lo meritiamo, è una grande gioia per noiCi sono voluti 35 anni, ma ora i biancoviola sono tornati dai professionisti dopo aver dominato il girone F di Serie D ... msn.com 107 anni fa nasceva FRANCO ROSSI (Firenze, 28 aprile 1919 - Roma, 5 giugno 2000). Franco Rossi è stato un regista, sceneggiatore e direttore del doppiaggio italiano. Laureato in Giurisprudenza, si dedicò fin da giovane al teatro. Si avvicinò al cinema com - facebook.com facebook Schwazer, gli anni del ritorno in pista: i cartellini rossi, le penalità, quando rifiutò la coppa. Ma ora il record x.com