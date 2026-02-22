Amministrative a Paduli Bonavita rompe gli indugi | Mi candido a Sindaco

Bonavita annuncia la sua candidatura a sindaco di Paduli, motivato dalla volontà di migliorare il paese. La decisione deriva da un senso di responsabilità verso i cittadini e dalla necessità di affrontare le sfide locali. L’aspirante primo cittadino si impegna a promuovere progetti concreti per il territorio e a coinvolgere attivamente la comunità. La campagna elettorale si concentrerà su iniziative per lo sviluppo e il benessere della cittadina.

Tempo di lettura: 2 minuti “In vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Paduli, sento il dovere – prima ancora che politico, morale – di chiarire pubblicamente la mia posizione. Da alcune settimane si rincorrono voci su una mia possibile candidatura a Sindaco. È vero: fino ad oggi non avevo rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Tutto è nato quasi spontaneamente, durante un semplice incontro tra amici. Da una conversazione sincera è emersa un’idea, poi un confronto, poi ancora un entusiasmo crescente. Il mio nome ha iniziato a circolare e, con mia sorpresa, ho raccolto attorno a questa ipotesi un consenso e un incoraggiamento che non posso ignorare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

