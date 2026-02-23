A Salerno la vera partita non è vincere | è decidere se costruire un dopo-De Luca

A Salerno, Vincenzo De Luca si presenta nuovamente come candidato sindaco, spinto dalla voglia di consolidare il suo ruolo e lasciare un segno duraturo. La sua candidatura non riguarda solo le elezioni, ma anche il futuro della gestione cittadina e la continuità politica. Con il ritorno in corsa, si apre il dibattito su quale direzione prenderà la città nei prossimi anni. La campagna elettorale si fa più intensa e concreta.

A tre mesi dalle comunali, Vincenzo De Luca torna candidato sindaco nella sua città mentre la sfida elettorale si intreccia con il nodo della successione e del futuro della classe dirigente locale. A De Luca non interessa ricucire: sa che a Salerno se arriva al ballottaggio diventa sindaco Vincenzo De Luca si concentra esclusivamente sulla vittoria alle prossime elezioni comunali di Salerno, senza dare particolare importanza alle dinamiche del campo largo o alle alleanze politiche. Salerno verso il voto: De Luca pronto a tornare in campo dopo le dimissioni del sindaco A Salerno, la possibilità di un ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città si fa più concreta, dopo le recenti dimissioni del sindaco. Elezioni Salerno, il Pd non firma la lettera del campo largo. E Schlein dice che tocca a Piero De Luca risolvere.