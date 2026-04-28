Davvero costruire un nuovo stadio aiuta a vincere?

La domanda se costruire un nuovo stadio possa contribuire a vincere è spesso presente nel dibattito sportivo italiano. L'idea diffusa associa la realizzazione di impianti di proprietà a un segnale di modernità per le società e a un presunto miglioramento delle performance in campo. Tuttavia, non ci sono dati certi che collegano direttamente la costruzione di uno stadio ai successi sportivi della squadra.

Nell’immaginario collettivo del calcio italiano lo stadio si lega alle magnifiche sorti umane e progressive: se costruisci un nuovo stadio di proprietà sei una società moderna e che raggiungerà risultati sportivi sul campo. È un punto di vista che ha un fondo solido di verità: costruire uno stadio presuppone un investimento sul futuro e in Italia gli stadi sono quasi tutti molto vecchi e ammodernarli è assolutamente necessario. È naturale che in un Paese in cui la stragrande maggioranza delle società calcistiche non riesce a ragionare oltre il breve periodo e dove molte infrastrutture sono state costruite o ammodernate agli inizi degli anni Novanta lo stadio sia legato a un concetto di modernità.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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