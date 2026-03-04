Milan Scaroni | Quando ho detto che avremmo dovuto costruire un nuovo stadio mi hanno preso per pazzo

Il presidente del Milan ha commentato le discussioni sul nuovo stadio del club, affermando che quando aveva parlato di questa iniziativa in passato, molti lo avevano preso per pazzo. Ha spiegato che il progetto è in fase di sviluppo e che ci sono stati incontri con le autorità e i rappresentanti del club. Il presidente ha anche detto che il piano prevede la realizzazione di una nuova struttura.

Il 15 novembre 2025, Milan e Inter hanno completato l'acquisto dello stadio di San Siro e di tutte le aree circostanti. Nel 2027 dovrebbero iniziare i lavori per la costruzione del nuovo impianto che potrebbe vedere la luce tra il 2030 e il 2031. In merito alla costruzione del nuovo stadio si è espresso, nella giornata di ieri (3 marzo), Paolo Scaroni. Ecco, di seguito, le parole del presidente del Milan rilasciate in un'intervista esclusiva a 'DAZN'. "Ripercorro un po' la mia esperienza. Quando ho cominciato a dire che San Siro è uno stadio vecchio e che dobbiamo costruirne uno nuovo, anche i miei amici mi dicevano che ero pazzo.

Scaroni sul nuovo stadio: “Milan e Inter hanno le stesse esigenze, questo ci ha facilitato la vita”Paolo Scaroni ha parlato del nuovo stadio che Milan e Inter stanno progettando insieme in un'intervista esclusiva concessa a 'DAZN'.

