Durante i test di Sepang, Bagnaia si è mostrato più deciso e sicuro di sé, dando segnali positivi per il futuro. La Ducati sembra aver trovato il ritmo giusto, mentre il team lavora per il rinnovo con Marc Marquez. Tardozzi commenta il miglioramento del pilota italiano, che ora sembra più forte e determinato.

I test di Sepang hanno restituito l’immagine di una Ducati in crescita e, soprattutto, di un Francesco Bagnaia ritrovato, più solido e convincente rispetto a quanto visto nella tormentata stagione 2025. Un cambiamento che non è passato inosservato all’interno del box di Borgo Panigale, dove Davide Tardozzi ha messo l’accento soprattutto sull’evoluzione mentale del pilota piemontese. Dopo un campionato segnato da difficoltà tecniche e risultati altalenanti, Bagnaia sembra aver ritrovato sensazioni positive alla guida della Desmosedici GP26, mostrando un passo competitivo e una ritrovata fiducia, in particolare nelle fasi di frenata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Tardozzi: “Bagnaia ha ripreso con un’altra mentalità, vicini al rinnovo con Marc Marquez”

Approfondimenti su Bagnaia Marc

Davide Tardozzi, team manager Ducati, rivela che Marc Marquez ha fatto richieste particolari a Bagnaia in due occasioni durante la scorsa stagione di MotoGP.

La prima giornata di test a Sepang si chiude con Marquez davanti a tutti, lasciando Bagnaia e Marc nelle retrovie.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bagnaia Marc

Argomenti discussi: Davide Tardozzi: Bagnaia ha ripreso con un’altra mentalità, vicini al rinnovo con Marc Marquez; Ducati, l'ammissione di Tardozzi sulla fulminea rinascita di Pecco Bagnaia fa esplodere i social; MotoGP | Tardozzi elogia il cambio di mentalità di Bagnaia: Un Pecco completamente diverso; Il mondiale? È rosso! Ducati ha cent’anni e fa ancora paura: il rinnovo di Marc Marquez, una moto tutta rivista e il segreto per farcela sempre.

Davide Tardozzi: A Marquez a volte ho consigliato di ragionare, una dritta da HRC. Bagnaia? Non ha accettato di non poter vincere ma ora ha fatto un resetIl 2026 della Ducati sarà importante dal punto di vista tecnico, ma pure sportivo e di mercato: ne abbiamo parlato con Davide Tardozzi a Madonna di Campiglio, a un’ora dalla gara di sci che l’ha visto ... mowmag.com

Tardozzi: Non è vero che ci occupiamo solo di Marquez. Bagnaia ha gli stessi pezziDavide Tardozzi ha negato con forza che la Ducati stia privilegiando a livello tecnico Marquez rispetto a Bagnaia ... formulapassion.it

GRANDE, GRANDE, GRANDE Aspettando l'otto marzo una riflessione tra musica e parole con la partecipazione di Andrea Magnani appassionato di musica e i maestri di musica Nicoletta Bassetti al violino e Davide Tardozzi alla chitarra/ basso. Le canzoni facebook