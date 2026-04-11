Ravo torna a Varese | tra realtà aumentata e il mito di Belforte

L’artista noto come Ravo è tornato a Varese per un incontro con gli studenti dell’Istituto Einaudi presso Villa Recalcati. La sua visita ha previsto una sessione formativa incentrata sull’uso della realtà aumentata e sul mito di Belforte. Ravo, conosciuto a livello internazionale, ha condiviso alcune delle sue esperienze e tecniche artistiche durante l’appuntamento rivolto ai giovani.

L’artista Andrea Mattoni, conosciuto in tutto il mondo con lo pseudonimo di Ravo, è tornato nella sua città d’origine per un incontro formativo presso Villa Recalcati, rivolto agli studenti dell’Istituto Einaudi. L’occasione ha permesso di celebrare una ricorrenza significativa: dieci anni sono passati dal celebre intervento artistico realizzato sotto il cavalcavia di viale Belforte, un evento che nel 2016 aveva generato un enorme dibattito sui social media e trasformato radicalmente la percezione della street art a Varese. Dalle strade varesine ai grandi palcoscenici internazionali. Il percorso creativo del giovane artista non è iniziato nelle gallerie prestigiose, ma tra i graffiti del 1995, periodo in cui scelse il nome d’arte ispirandosi con ironia alle macchine destinate alla pulizia delle strade. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravo torna a Varese: tra realtà aumentata e il mito di Belforte Varese, il MAV in piazza: viale Belforte tra ciclabile e degradoIl Movimento Angelo Vidoletti organizzerà un punto di ascolto in piazza Podestà a Varese sabato 18 aprile, dalle 10 alle 18, per raccogliere istanze... Leggi anche: “Io e l’Altro”, due opere tra musica e realtà aumentata Si parla di: Ravo, dieci anni dopo il botto di Belforte: L’intelligenza artificiale non ci sostituirà, restiamo umani; L’arte di Andrea Ravo Mattoni.