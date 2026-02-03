Al teatro di via Dante si parla d’amore. Sabato sera, Corinna Grandi e Sergio Sgrilli portano in scena

Sabato alle 21, il Teatro di via Dante ospita Rapsodia d’Amore, con Corinna Grandi e Sergio Sgrilli. Volti noti di piccolo schermo, gli attori daranno vita a uno spettacolo comico di arte varia che esplora il tema universale dell’amore attraverso l’intreccio tra vita privata e dimensione scenica, mescolando comicità, poesia e musica. La rappresentazione nasce da un interrogativo che diventa il cuore della narrazione: cosa succede quando il copione della vita reale diventa alla pari di quello scenico? La risposta si sviluppa attraverso una pièce a quadri visivamente incalzante, in cui la vita privata e quella professionale dialogano in costante influenza reciproca, creando un gioco di specchi tra realtà e finzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al teatro di via Dante si parla d’amore. Un intreccio tra realtà e finzione

L'ex ospedale di Lucca si trasforma in un set cinematografico, confermando la città come location di prestigio per produzioni televisive.

