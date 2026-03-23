Ninni De Nicolo ospite della ventiduesima puntata di After Hours

Ninni De Nicolo, Direttore Sportivo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato ospite della ventiduesima puntata di After Hours – La SuperLega di notte, il talk trasmesso in onda ogni domenica alle 21.30 in esclusiva, gratuitamente, sulla piattaforma DAZN e in differita sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A con Andrea Zorzi, Andrea Brogioni e i protagonisti della Serie A Credem Banca.Tanti i tempi toccati durante la trasmissione che ha visto protagonisti oltre a Ninni De Nicolo, tra gli altri, anche Matteo Staforini (Rana Verona), Gabriele Di Martino (Allianz Milano), Jacopo Massari (Valsa Group Modena), Nicola Pesaresi (Itas Trentino), Riccardo Goi (Consar Ravenna) e Matteo Pedron (Banca Macerata Fisiomed). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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