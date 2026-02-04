La scuola Pesenti di Cascina questa mattina si sveglia con le aule devastate. I danni sono ingenti: vetri rotti, porte divelte e tutto messo sottosopra. I responsabili sono minorenni, che hanno colpito nella notte senza nessun rispetto per l’edificio e chi ci studia. La polizia ha già individuato i giovani, ma i danni resteranno a lungo.

Cascina (Pisa), 4 febbraio 2026 - Hanno sfondato vetri, divelto porte e messo a soqquadro i laboratori dell’istituto Pesenti di Cascina durante la notte, lasciando dietro di sé sangue sui banchi e danni per una decina di migliaia di euro. Autori del raid alcuni minorenni, identificati dalle forze dell’ordine grazie all’impianto di videosorveglianza. Secondo quanto emerso, oltre al tentativo di furto avrebbero avuto anche l’obiettivo di occupare l’edificio scolastico. I danni alla scuola. All’interno della scuola sono stati trovati microscopi rovesciati a terra, arredi danneggiati, materiali didattici sparsi e diverse finestre infrante, con conseguente sospensione temporanea dell’attività didattica in alcune aule. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La devastazione a scuola: vetri e porte distrutte, danni per migliaia di euro. Identificati i responsabili: minorenni

Approfondimenti su Cascina Pisa

Ultime notizie su Cascina Pisa

