Danneggia bidoni e stazione individuato dalle telecamere e denunciato

Nella sera del 7 aprile a Roveleto di Cadeo sono stati trovati diversi bidoni per la raccolta dei rifiuti ribaltati lungo la strada e sono stati segnalati danni alla stazione. Le telecamere di sorveglianza hanno identificato un individuo responsabile dei comportamenti, che è stato successivamente denunciato. Non sono stati riportati feriti o altri danni significativi oltre ai beni danneggiati.

Nella serata del 7 aprile a Roveleto di Cadeo sono stati ribaltati diversi bidoni per la raccolta di rifiuti in mezzo alla strada e sono stati effettuati danneggiamenti alla stazione. Raccolte le denunce, dopo aver effettuato alcune indagini, anche grazie alle immagini delle videocamere e alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Danneggia innumerevoli auto e fugge: individuato e denunciato il vandalo Beccato mentre abbandona rifiuti in strada, incastrato dalle telecamere: denunciatoÈ stato incastrato grazie alle immagini di videosorveglianza mentre abbandonava sacchi di rifiuti lungo una strada periferica.