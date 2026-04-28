Un uomo di 43 anni, attualmente in carcere dopo aver trascorso undici anni dietro le sbarre, sta studiando giurisprudenza con l’obiettivo di ottenere il rilascio previsto nel 2033. La sua vicenda, iniziata con un legame al mondo del crimine, si sviluppa ora attraverso il percorso di formazione legale. La sua condizione di detenuto lo porta a impegnarsi nello studio, sperando di costruirsi un futuro diverso una volta fuori.

? Cosa sapere Daniele De Cotiis studia giurisprudenza in carcere dopo undici anni di detenzione.. Il quarantatreenne di San Severo prevede il rilascio dalla pena nel 2033.. Daniele De Cotiis, un uomo di 47 anni originario di San Severo, sta affrontando una metamorfosi radicale tra le mura di tre diversi istituti penitenziari dopo undici anni di detenzione. Il percorso di redenzione del cittadino, che ha accumulato nel suo passato un curriculum legato a reati di truffa, appropriazione indebita e spaccio di stupefacenti, punta oggi verso un obiettivo accademico ambizioso: diventare un giurista. Il bivio tra il vecchio passato e lo studio delle leggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’ombra del crimine alla legge: il riscatto in carcere

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