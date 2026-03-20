Una squadra di ricercatori sta cercando Raffaello in carcere, mentre l’arazzo del riscatto è esposto alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana. L’opera, intitolata “Noi, stretti nella Scuola di Atene”, rappresenta un elemento chiave nel procedimento in corso. La scena si svolge a Milano, dove il 20 marzo 2026, su una banchina circondata dall’acqua, si sono svolti i primi atti delle indagini.

Milano, 20 marzo 2026 – Su una banchina, circondata dall’acqua, tra il Ponte dei Sospiri di Venezia, l’“isola“ di San Vittore e il mare aperto, trova un nuovo approdo la “Scuola di Atene“ reinterpretata da cento detenuti che hanno disegnato su tela una sessantina di personaggi diversissimi tra loro, ma che si trovano a condividere uno spazio molto ristretto. C’è Margherita Hack ma anche Homer Simpson, il rapper Snoop Dogg accanto a Sigmund Freud e a suo nipote Lucian. Ci sono Dante e Madonna e pure 17 detenuti che si sono autoritratti su quella banchina. I detenuti reinterpretano "La Scuola di Atene" di Raffaello (atex.dam.standard.Video -... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - (Cercare) Raffaello in carcere, l’arazzo del riscatto è alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana. “Noi, stretti nella Scuola di Atene”

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