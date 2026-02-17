Vladyslav Heraskevych e non solo La politica può solo imparare dallo sport

Chi ama lo sport e le sue manifestazioni le più esemplari – ad esempio le Olimpiadi – non può non amare il fatto che le cartografie dello sport travalicano quelle della politica. Che nello sport gli uomini danno spesso il meglio di se stessi, di una loro possibile umanità, del loro coraggio nell’assumersi una responsabilità. Resta memorabile, alle Olimpiadi del 1936 a Berlino, il caso di quell’atleta tedesco (e dunque di un paese in cui allignava il nazismo che stava per dare fuoco al mondo) che diede un consiglio decisivo su come impostare lo stacco delle gambe a un atleta americano che stava competendo con lui nella semifinale del salto in lungo di atletica leggera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il Comitato Olimpico Internazionale ha squalificato Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino che voleva indossare un casco con i nomi delle vittime ucraine in guerra.

Perché Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino di skeleton, è stato escluso dalle Olimpiadi invernali 2026 per il casco che portavaMentre altri atleti hanno lanciato dei messaggi senza compromettere la propria partecipazione alle gare. «Nessuno è contro il messaggio, che è potente», ha dichiarato il presidente del CIO Kirsty Cove ... gqitalia.it

Vladyslav Heraskevych squalificato alle Olimpiadi per il casco ricorre al TAS, Coventry: È un messaggio di memoriaL’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych non parteciperà alla gara di skeleton prevista per giovedì 12 febbraio per cui era uno dei favoriti, è stato squalificato dalle gare delle Olimpiadi di Milano Co ... tg.la7.it

Corriere della Sera. . A Monaco, dove si è recato per la Conferenza sulla sicurezza, Volodymyr Zelensky ha incontrato Vladyslav Heraskevych, l'atleta ucraino squalificato nei giorni scorsi dal Comitato Olimpico Nazionale per essersi rifiutato di gareggiare con - facebook.com facebook

I Giochi sono mai stati davvero neutrali Vladyslav Heraskevych è stato escluso da Milano Cortina per aver scelto di indossare un casco con i volti dei 24 atleti ucraini uccisi dall’inizio dell’invasione russa x.com