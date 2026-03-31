Il Comune di Savignano sul Rubicone ha indetto un concorso di idee rivolto a creativi e comunicatori professionisti, con l’obiettivo di definire un’immagine rappresentativa della città. L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a ridefinire l’identità locale, coinvolgendo professionisti del settore nella creazione di un progetto visivo che rifletta chi è la comunità e cosa intende comunicare.

"L’iniziativa rientra tra le azioni individuate da uno studio di posizionamento e marketing territoriale per una comunicazione di impianto strategico stabile ed efficace" Chi siamo, chi vogliamo essere, cosa raccontiamo a chi ci incontra. L’identità di una città riassunta in un’immagine è la sfida che il Comune di Savignano sul Rubicone, attraverso un concorso di idee, lancia ai creativi e ai comunicatori professionisti nell’ambito di un percorso avviato dall’amministrazione comunale sulla promozione e valorizzazione del territorio. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Concorso di idee per il brand Savignano, opportunità per creativi e comunicatori professionisti

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