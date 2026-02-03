Valorizzare l’eredità culturale e civile di Armani ok alla risoluzione in Regione

L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione dedicata a Giorgio Armani. La proposta, firmata dal consigliere del Partito Democratico Lodovico Albasi, mira a valorizzare l’eredità culturale e civile del noto stilista e imprenditore. La decisione arriva dopo un dibattito in cui si è sottolineata l’importanza di riconoscere il contributo di Armani al Made in Italy e alla cultura del progetto, ponendo l’accento sulla sua influenza a livello internazionale.

L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la risoluzione presentata dal Consigliere regionale del Partito Democratico Lodovico Albasi, dedicata a Giorgio Armani, tra i massimi interpreti del Made in Italy e figura di riferimento internazionale per la cultura del progetto e.

