Il match tra Milan e Juventus termina senza reti, con il risultato che avvicina i rossoneri alla qualificazione in Champions League. Durante la partita, alcuni fischi rivolti a Leao sono stati considerati ingiusti da parte dei tifosi e degli osservatori. La partita si svolge senza reti nel punteggio, mantenendo il tabù che vede i bianconeri spesso uscire indenni dai confronti con il Milan.

Milan-Juventus (0-0) doveva dare spettacolo, invece si è rivelata una partita piuttosto noiosa e priva di vere emozioni, eccezion fatta per qualche tiro della Juventus e la traversa rossonera colpita da Saelemaekers. Il commento a caldo della gara del 'Meazza' arriva dal nostro inviato a 'San Siro' Stefano Bressi nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di Pianeta Milan. Tutto sommato, il pari è un risultato che va bene ad entrambe le squadre. Un po' di più al Milan perché si avvicina ancora di più al ritorno in Champions: mancano 6 punti nelle prossime quattro, sempre che Como e Roma le vincano tutte, altrimenti ne servono di meno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Continua il tabù Juventus: lo 0-0 va bene al Milan. Fischi a Leao ingiusti!

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