Negli ultimi tempi, la tote bag in canvas si è affermata come accessorio versatile, apprezzato per la sua praticità e capacità di contenimento. È stata vista indossata da diverse celebrity durante passeggiate nel quartiere di West Village e ai aeroporti frequentati da star del cinema. Nel corso degli anni, questo modello ha rivoluzionato il modo di interpretare la borsa, passando da semplice oggetto funzionale a elemento di stile, spesso abbinato a look casual e sofisticati.

B ata un look di Katie Holmes e ciò che fino a ieri era considerato Out diventa In. Negli anni lo ha fatto con cardigan diventati virali e con una selezione di borse che spazia dalle icone di Chanel alle silhouette più ricercate di Khaite. Ma, questa volta, la scena è tutta per un accessorio decisamente più low cost. Avvistata nel West Village a New York, l’attrice ha lasciato da parte le grandi firme per una tote bag in canvas, lanciando il trend. Margot Robbie omaggia Kylie Minogue nel corto per la nuova borsa Chanel 25 X La borsa più democratica di tutte entra ufficialmente nei guardaroba delle star, che l’abbinano trovando il giusto equilibrio tra eleganza e stile casual.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle passeggiate nel West Village di Katie Holmes agli aeroporti frequentati da Jennifer Garner, la tote bag in canvas si afferma come l’alternativa più versatile alla borsetta: capiente, pratica e sorprendentemente chic

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