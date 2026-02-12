Da Joey a Dawson | la lettera di Katie Holmes per James Van Der Beek

La morte di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole. L’attore, noto per il suo ruolo in “Dawson’s Creek”, si è spento a soli quarantotto anni a causa di un tumore al colon. La notizia ha fatto il giro di Hollywood e dei fan, che ricordano con affetto il suo talento e la sua presenza sul grande schermo. Tra i messaggi di cordoglio, spunta anche una lettera di Katie Holmes, che ha scritto parole commosse dedicandogli un ricordo personale.

La morte di James Van Der Beek ha scosso profondamente Hollywood e i milioni di fan che hanno conosciuto e amato l’attore, scomparso a soli quarantotto anni per un tumore al colon. Il suo ruolo più celebre, quello che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, è sicuramente quello di Dawson Leery, l’adolescente sognatore e appassionato di cinema, nel teen drama Dawson’s Creek. Diversi membri del cast hanno già espresso il loro cordoglio per l’amico e collega. Particolarmente toccante il tributo di Katie Holmes, che nella serie interpretava Joey Potter, amica e interesse amoroso del protagonista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La lettera di Katie Holmes-Joey a James Van Der Beek-Dawson: “Abbiamo vissuto una gioventù unica. Avevi coraggio, compassione, generosità, forza”

