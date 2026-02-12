Da Joey a Dawson | la lettera di Katie Holmes per James Van Der Beek
La morte di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole. L’attore, noto per il suo ruolo in “Dawson’s Creek”, si è spento a soli quarantotto anni a causa di un tumore al colon. La notizia ha fatto il giro di Hollywood e dei fan, che ricordano con affetto il suo talento e la sua presenza sul grande schermo. Tra i messaggi di cordoglio, spunta anche una lettera di Katie Holmes, che ha scritto parole commosse dedicandogli un ricordo personale.
La lettera di Katie Holmes-Joey a James Van Der Beek-Dawson: “Abbiamo vissuto una gioventù unica. Avevi coraggio, compassione, generosità, forza”
La notizia della morte di James Van Der Beek ha colpito molti fan e colleghi.
L’addio di Katie Holmes, Joey in Dawson’s Creek, a James Van Der Beek: “Respirare la tua stessa aria è stato sacro”
Gli attori della serie si sono riuniti per ricordare James Van Der Beek, morto a 48 anni.
L’addio di Katie Holmes, Joey in Dawson’s Creek, a James Van Der Beek: Respirare la tua stessa aria è stato sacroIl cast di Dawson’s Creek si stringe attorno alla famiglia di James Van Der Beek, scomparso a 48 anni. Dopo Busy Philipps, arriva lo straziante addio di Katie Holmes: Condividere il set con te è ... fanpage.it
James Van Der Beek morto, il ricordo di Katie Holmes: «Abbiamo condiviso risate, vita e avventure»La loro amicizia fu al centro di una delle serie tv più amate dai teenager: Dawson's Creek. E ora, dopo la morte di James Van Der ... msn.com
James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com
Katie Holmes piange la morte dell'amico James Van Der Beek Il messaggio scritto sui social: James Grazie. Condividere uno spazio con la tua immaginazione è sacro — respirare la stessa aria nella terra del far finta e confidare che i cuori di ciascuno siano - facebook.com facebook
