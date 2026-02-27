Tutto quello che c' è da sapere sull' acconciatura e il make up di Alicia Keys a Sanremo 2026 dalle maxi trecce al make up effetto glow

A Sanremo 2026, l'artista ha sfoggiato un look distintivo, con maxi trecce che catturano l’attenzione e un make up luminoso che mette in risalto i lineamenti. La sua acconciatura combina elementi tradizionali e moderni, mentre il trucco effetto glow dona un aspetto radioso e naturale. La scelta estetica si inserisce in un contesto di sperimentazione e personalità sul palco.

La cantante statunitense ha svegliato l’Ariston con la musica e con la sua bellezza rock, ma c’è stato anche un dettaglio romantico, che non è passato inosservato Alicia Keys ha portato un po’ di brio sul palco dell’Ariston, anche sul fronte beauty. Dopo le prime due serate, scandite da onde morbide e visi effetto glow, la cantante statunitense, che in coppia con Eros Ramazzati ha cantato L’Aurora, ha sparigliato le carte del filone classico-romantico imperante con le sue maxi trecce da ragazza rock. Nella sua acconciatura Alicia Keys ha mixato due stili in uno. Boxer braids nella parte superiore e torchon in quella finale. I capelli sono stati suddivisi in sezioni, intrecciati all’inizio e poi confluiti all’indietro in quattro maxi torchon. 🔗 Leggi su Amica.it

Sopra i segreti del make up delle artiste a Sanremo 2026. Tutto quello che c'è da sapere sui beauty look della prima serata del FestivalSanremo 2026 al via martedì 24 febbraio, con i primi beauty look delle artiste in gara, all’insegna di un’eleganza raffinata e mai sopra le righe.

Sanremo 2026, Alicia Keys, antesignana del no make-up, brilla con il nude look sul palco dell'AristonAlicia Keys arriva sul palco dell'Ariston per esibirsi con Eros Ramazzotti durante la terza serata del Festival di Sanremo con un nude look da pro.

Dopo essersi esibita al fianco di Eros Ramazzotti cantando in italiano, Alicia Keys ha intanto il pubblico di Sanremo cantanti uno dei suoi più grandi successi, “Empire state of mind” #sanremo2026 #aliciakeys #news - facebook.com facebook