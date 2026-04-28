Oggi, martedì 28, la cartoteca dell’Università di Pisa apre al pubblico per la prima volta, offrendo l’opportunità di consultare alcune delle sue mappe storiche. Tra i documenti esposti ci sono mappe provenienti dall’antica Persia e dal Reich, che testimoniano le diverse epoche e culture rappresentate nella collezione. L’iniziativa permette ai visitatori di accedere a pezzi rari e di approfondire la storia delle rappresentazioni cartografiche nel corso dei secoli.

PISA – La cartoteca dell’Università di Pisa apre per la prima volta al pubblico. Oggi, martedì 28 aprile, presso il dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere in via Paoli 15, è possibile accedere a un archivio cartografico che custodisce migliaia di carte geografiche antiche, alcune risalenti al Settecento, rimaste a lungo inaccessibili. L’apertura è preceduta alle ore 16 dall’evento Maps Talks, con la presentazione del volume Map Talks. Dalla cartografia storica all’intelligenza artificiale geospaziale, a cura di Michela Lazzeroni, Antonello Romano e Paola Zamperlin, pubblicato nella collana editoriale del dipartimento. Dalle ore 18 è invece possibile visitare l’archivio, dove saranno esposte alcune delle mappe e degli atlanti più preziosi emersi durante il lavoro di catalogazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dall’antica Persia al Reich: le mappe storiche di Pisa aprono al pubblico

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