Dall’antica Persia al Reich | le mappe storiche di Pisa aprono al pubblico
Oggi, martedì 28, la cartoteca dell’Università di Pisa apre al pubblico per la prima volta, offrendo l’opportunità di consultare alcune delle sue mappe storiche. Tra i documenti esposti ci sono mappe provenienti dall’antica Persia e dal Reich, che testimoniano le diverse epoche e culture rappresentate nella collezione. L’iniziativa permette ai visitatori di accedere a pezzi rari e di approfondire la storia delle rappresentazioni cartografiche nel corso dei secoli.
PISA – La cartoteca dell’Università di Pisa apre per la prima volta al pubblico. Oggi, martedì 28 aprile, presso il dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere in via Paoli 15, è possibile accedere a un archivio cartografico che custodisce migliaia di carte geografiche antiche, alcune risalenti al Settecento, rimaste a lungo inaccessibili. L’apertura è preceduta alle ore 16 dall’evento Maps Talks, con la presentazione del volume Map Talks. Dalla cartografia storica all’intelligenza artificiale geospaziale, a cura di Michela Lazzeroni, Antonello Romano e Paola Zamperlin, pubblicato nella collana editoriale del dipartimento. Dalle ore 18 è invece possibile visitare l’archivio, dove saranno esposte alcune delle mappe e degli atlanti più preziosi emersi durante il lavoro di catalogazione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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