780 tesori nascosti aprono al pubblico | tornano le Giornate FAI di Primavera

Durante le Giornate FAI di Primavera, 780 luoghi finora chiusi al pubblico saranno aperti, tra cui palazzi istituzionali, monasteri antichi, castelli, stadi e centri tecnologici. L’evento permette di visitare siti di interesse storico e culturale di diverse regioni italiane, offrendo un’occasione unica per scoprire monumenti e strutture che normalmente non sono accessibili. L’iniziativa coinvolge volontari e istituzioni locali.

