Sei dimore storiche aprono al pubblico per Art City | ecco la mappa
Alcune dimore storiche di Bologna aprono le porte al pubblico in questo periodo. Le visite permettono di scoprire le collezioni e le installazioni, molte delle quali pensate appositamente per l’evento. È un’occasione da non perdere per chi vuole conoscere da vicino alcuni dei luoghi più belli e nascosti della città durante le settimane dell’arte contemporanea.
Si apre, in questo periodo frizzante dell'anno, un’opportunità unica per visitare palazzi storici e residenze private, scoprendone le collezioni e le installazioni ospitate, alcune realizzate appositamente per le settimane dell’arte contemporanea di Bologna. Sono sei le dimore storiche associate.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Art City Bologna
Giornata delle dimore storiche del Lazio al Museo Archeologico di Priverno
Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, il Museo Archeologico di Priverno ospita la seconda edizione delle Giornate delle Dimore Storiche del Lazio.
Fuori Campo 5, ad Aiello Calabro la chiusura del viaggio tra cinema e dimore storiche
Ultime notizie su Art City Bologna
Dimore storiche . Si aprono 37 scrigniVille, parchi, giardini e castelli oggi aprono le porte gratuitamente per la XV Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane. Sono 37 i luoghi visitabili a Firenze e provincia. Al ... lanazione.it
Dimore storiche, domenica tre gioielli aprono le porte ai visitatoriLe dimore storiche lucane riaprono i battenti in occasione della Giornata nazionale dell'Agricoltura, domenica 9 novembre. Torna infatti Coltiviamo la Cultura - Festa dell'agricoltura nelle Dimore ... rainews.it
Dal 5 all’8 febbraio Bologna accoglie ART CITY Bologna 2026, la manifestazione che porta l’arte contemporanea in tutta la città con mostre, performance e progetti diffusi. Quest’anno #GruppoHera è Main Sponsor dell’iniziativa promossa dal @comunebolo x.com
In occasione di Art City anche Re – Use With Love ha ideato una trilogia di mostre che, fino al... facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.