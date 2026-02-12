Monte Puscio e Croce di Maiano | uno spettacolare balcone dalla vista mozzafiato

Da Monte Puscio e Croce di Maiano si gode di una vista spettacolare che lascia senza fiato. Questi due punti offrono un balcone naturale sul territorio lariano, permettendo di ammirare i laghi briantei e la pianura Padana. È un angolo di natura che attira escursionisti e appassionati di paesaggi, desiderosi di scoprire un panorama unico.

