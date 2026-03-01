L' attesa e la pazienza del pescatore | uno scatto iconico dalla diga di Brindisi

Un pescatore si trova seduto su uno sgabello vicino alla diga di Punta Riso a Brindisi. Davanti a lui c’è una canna da pesca e una bicicletta, usata per arrivare sul posto. La scena ritrae l’attesa e la pazienza dell’uomo mentre si trova nel suo punto di pesca, con il mare alle spalle e il silenzio che lo circonda.

Un pescatore siede sul suo sgabello, a ridosso del muraglione. Davanti a lui, la canna da pesca e la bicicletta con cui ha raggiunto la diga di Punta Riso. Sullo sfondo si intravede la sagoma di una persona. La quiete regna sovrana. Quanto occorrerà prima che il pesce abbocchi all'amo? Secondi.