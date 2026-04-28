Dalla Toscana a Ventotene | il giovane pratese sfida il futuro europeo

Un giovane praticese si prepara a partecipare alla Spring School di Ventotene, in programma dall'9 all’11 maggio. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e mira a formare giovani leader europei. La partecipazione rappresenta un’opportunità per approfondire tematiche legate all’Europa e sviluppare competenze in ambito europeo. L’evento si svolgerà sull’isola di Ventotene, nota per la sua storia legata all’Europa unita.

? Cosa sapere Dimitri Gagliardi parte per la Spring School di Ventotene dal 9 all'11 maggio.. Il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato forma giovani leader europei.. Il ventiduenne Dimitri Gagliardi si preparerà a raggiungere l’isola di Ventotene dal 9 all’11 maggio per partecipare alla Spring School of Europe, un percorso di formazione sulla scuola di integrazione europea sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Lo studente di Scienze politiche dell’Università di Bologna, già attivo nel progetto Prato Comunità Educante e volontario presso il Festival Seminare Idee, porterà la voce della gioventù pratese in un contesto internazionale che vedrà riuniti giovani provenienti da diversi Paesi europei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Toscana a Ventotene: il giovane pratese sfida il futuro europeo Notizie correlate Pallavolo, intesa tutta toscana per Il Bisonte: il brand pratese Elleci Sport firma le nuove diviseFIRENZE – La compagine di pallavolo femminile de Il Bisonte Firenze, da oltre un decennio protagonista nel campionato disSerie A1, rinnova il proprio... Benin, voto decisivo: il giovane Wadagni sfida il futuro del PaeseIl Benin si appresta a vivere una domenica elettorale decisiva, con le urne pronte ad accogliere i cittadini per la scelta del nuovo Presidente della...