Il Benin si prepara a una giornata di elezioni fondamentali, con le urne aperte per votare il nuovo Presidente. Tra i candidati in corsa c’è anche un giovane politico che ha attirato l’attenzione, sfidando gli avversari per guidare il paese nei prossimi anni. La consultazione si svolge in un clima di attesa e tensione, con milioni di cittadini che si recano ai seggi per esprimere la propria preferenza.

Il Benin si appresta a vivere una domenica elettorale decisiva, con le urne pronte ad accogliere i cittadini per la scelta del nuovo Presidente della. Il voto avviene in un clima di profonda trasformazione politica, a soli quattro mesi da un tentativo di colpo di stato militare che ha scosso le fondamenta del Paese. Al centro della competizione si trova Wadagni, attuale ministro delle finanze e figura chiave della coalizione al potere, considerato il favorito per la vittoria. La sua candidatura è emersa senza l’attraverso di primarie interne, consolidandosi grazie alla gestione tecnica della stabilità fiscale durante il mandato di Talon, che conclude oggi il suo percorso presidenziale dopo due mandati quinquennali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benin, voto decisivo: il giovane Wadagni sfida il futuro del Paese

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