Se amate le storie a sfondo d’epoca, J-POP ha quello che fa il caso vostro. Nella cornice della Corea di inizio Novecento, momento liminare della storia del Paese grazie alla ventata di modernità portata dalla dominazione giapponese, un ragazzo legato alle antiche tradizioni e una giovane studentessa curiosa delle mode venute da fuori intrecciano i loro destini. Dalla straordinaria sensibilità della fumettista coreana Yudori, l’autrice de La scelta di Pandora e La conquista del cielo, debutta a COMICON Napoli e arriva sugli scaffali di librerie, fumetterie e store online il 5 maggio il primo volume di Figli dell’impero. Figli dell’impero -©J-POP Manga Corea, 1929.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Figli dell’impero è il manga storico protagonista al prossimo Comicon di Napoli

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